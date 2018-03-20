Sarp Sınır Kapısı geçici olarak kapatılacak Modernizasyon çalışmaları süren Sarp Sınır Kapısı'ndan, sistemlerin geçici olarak çalışmayacak olması nedeniyle 22 Mart Perşembe günü 08.00-20.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirilemeyecek.