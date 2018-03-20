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Sarp Sınır Kapısı geçici olarak kapatılacak

Modernizasyon çalışmaları süren Sarp Sınır Kapısı'ndan, sistemlerin geçici olarak çalışmayacak olması nedeniyle 22 Mart Perşembe günü 08.00-20.00 saatlerinde yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonu çalışmaları kapsamında Gürcistan'dan giriş yönünde başlatılan inşaat çalışmaları nedeniyle giriş-çıkış gümrük işlemlerinin, sahanın Türkiye'den çıkış yönü ikiye bölünerek gerçekleştirildiği anımsatıldı.
 
Gelinen aşamada, Gürcistan'dan giriş yönündeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, giriş-çıkış gümrük işlemlerinin tamamlanan kısımda gerçekleştirilmesinin ve sahanın Türkiye'den çıkış yönünde inşaat çalışmalarına devam edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
 
Açıklamada, "Söz konusu çalışmalar nedeniyle 22 Mart 2018 Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır." ifadesine yer verildi.

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