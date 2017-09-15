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Sarp Sınır Kapısı'nda valizden kadın çıktı

Artvin'in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı´ndan çıkış yapmak isteyen Gürcistan uyruklu 46 yaşındaki Domenti S.´nin valizi açıldığında, içinden Rus uyruklu 27 yaşındaki Angelina S. adlı kadın çıktı.

  • DHA
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Sarp Sınır Kapısındaki görev yapan polisler, büyük bir valizle, yaya olarak Türkiye'den çıkış yapmak isteyen Gürcistan uyruklu Domentı S.´nin hareketlerinden şüphelendi. Domentı S., durdurularak valizinde arama yapıldı. Valizin içinde cenin pozisyonunda saklanan Rus uyruklu Angelina S. adlı kadın bulundu. Rus uyruklu Angelina S. ile Domenti S. gözaltına alındı. Domenti S. işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, Rus uyruklu kadın Angelina S.'nin, Türkiye´de kullandığı otomobille 1 kişinin yaralanmasına yol açttığı kaza nedeniyle Antalya Kemer Sulh Ceza Hâkimliğince konulan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki Rus uyruklu Angelina S. hakkında soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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