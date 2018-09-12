Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı Dağı beyaza büründü

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve 'Türkiye'nin çatısı' şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu. 
 
Bölgede hava mevsim normalleri civarında 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
12 EYLÜL 1980 DARBESİ

12 EYLÜL 1980 DARBESİ

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Arı sütünün muhteşem faydaları

Arı sütünün muhteşem faydaları

6,6 milyon dolarlık altın kaya bulundu

6,6 milyon dolarlık altın kaya bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA