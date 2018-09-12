Ağrı Dağı beyaza büründü Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve 'Türkiye'nin çatısı' şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü.