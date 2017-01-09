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Sason'da PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi

Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 8 sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sason ilçe kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında 8 adet sığınağın tespit edildi. Açıklamada, sığınıkların içerisinde bulunan bir sırt çantası, 2 şemsiye, 3 halı, 36 pil bloğu, 19 adet örgütsel doküman ve bol miktarda giyim ve gıda malzemesiyle birlikte imha edildiği belirtildi. 
 

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