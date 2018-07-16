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Sat Komandosu'ndan 'Mini Gun' şov

TSK tarafından kullanıldığı görülen Mini Gun silahıyla atış talimi kameralara böyle yansıdı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden olan SAT Komando Anfibi Deniz Komando Tugayı'nda eğitimde kullanılan ve ilk kez TSK tarafından kullanıldığı görülen Mini Gun silahıyla atış talimi kameralara böyle yansıdı.  

 

 

 

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