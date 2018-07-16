Sat Komandosu'ndan 'Mini Gun' şov
TSK tarafından kullanıldığı görülen Mini Gun silahıyla atış talimi kameralara böyle yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden olan SAT Komando Anfibi Deniz Komando Tugayı'nda eğitimde kullanılan ve ilk kez TSK tarafından kullanıldığı görülen Mini Gun silahıyla atış talimi kameralara böyle yansıdı.
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