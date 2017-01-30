Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Satanist cinayette şok bilirkişi raporu! Bir cana 22 bin TL tazminat

Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinde 1999'da 19 yaşında öldürülen Şehriban Coşkunfırat'ın ailesinin üç sanık aleyhine açtığı 211 bin liralık tazminat davasında bilirkişiden şok rapor geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 1
x

Tazminat Hesaplama Uzmanı bilirkişi Ahmet Tokat'a göre; genç kız öldürülmeseydi 46 yıl daha yaşayacaktı ve muhtemelen 65 yaşında vefat edecekti. Kızı öldürüldüğünde 48 yaşında olan baba Mehmet Coşkunfırat'ın kalan ömrü ise 23 yıl olarak hesaplandı. Böylece "asgari ücretle" çalışacak gibi değerlendirilen Şehriban'ın 46 yıl boyunca, kendisine yaptığı harcamalar dışında babasına yapabileceği maddi destek 23 yıl üzerinden 22 bin 53 lira 75 kuruş olarak hesaplandı. Yani babanın maddi destekten yoksun kalma tutarı 22 bin TL olarak hesaplandı. Tazminat davasına bakan mahkeme, bilirkişi raporunu kabul ederse aile, toplamda 233 bin lira tazminat almaya hak kazanacak. (Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da camiye silahlı saldırı

Kanada'da camiye silahlı saldırı

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA