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Savaş gemileri birbiri ardına İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı'nda birbiri ardına geçen savaş gemileri dikkat çekti.

  • İHA
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İstanbul Boğazından 15.30 sıralarında geçen 3 Türk savaş gemisi Karadeniz’e doğru ilerledi. Savaş gemilerinin birbiri ardına boğazdan geçmesi dikkat çekti. Beşiktaş Meydanında oturan vatandaşlar gemilerin geçişini ilgiyle izledi.
 

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