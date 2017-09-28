Savaş gemileri birbiri ardına İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Boğazı'nda birbiri ardına geçen savaş gemileri dikkat çekti.
- İHA
İstanbul Boğazından 15.30 sıralarında geçen 3 Türk savaş gemisi Karadeniz’e doğru ilerledi. Savaş gemilerinin birbiri ardına boğazdan geçmesi dikkat çekti. Beşiktaş Meydanında oturan vatandaşlar gemilerin geçişini ilgiyle izledi.
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