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Savaş mağdurlarına sıcak çorba ikramı

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği yetkilileri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısında, savaş mağduru Suriyelilere sıcak çorba ikramında bulundu.

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Uşak Belediyesi sponsorluğunda Cilvegözü Sınır Kapısında stant kuran yetkililer, Ramazan ve Kurban bayramları dolayısıyla ülkelerine giden ve tekrar dönüş yapan Suriyelilere, tarhana çorbası ikram etti.

Derneğin başkanı Fatih Demir, AA muhabirine, Suriyeli vatandaşlara destek olmak amacıyla Hatay'a geldiklerini söyledi.

Suriyelilere yönelik çorba ikramınında bulunduklarını belirten Demir, "Bugün elimizde 10 bin kişilik çorbamız var. Çorbalarımızı Suriyeli kardeşlerimize ikram edeceğiz. Daha sonra Yayladağı'na gideceğiz ve oradaki kamplarda bulunan 20 bin kişiye çorba dağıtacağız." diye konuştu.

Demir, ellerinde bir ton tarhana bulunduğunu ve 20 gün boyunca sınır illerinde bulunan Suriyelilere çorba yapıp ikramda bulunacaklarını bildirdi.

 

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