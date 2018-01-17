Savaş uçağını karayolunda taşıyacaklar Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir lisede,öğrencilerin eğitimi için sergilenecek eski bir F-4 savaş uçağı, Eskişehir'de yüklendiği 3 TIR ile yarın başkente getirilecek.