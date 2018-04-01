Savaşta sivillere yardım ettiği gerekçesiyle zindana atıldı

Nur Alhuda Hijazi 31 yaşında. Suriye'nin Doğu Gata kentinde doğup büyüdü. Şam Üniversitesi'nde ekonomi okudu. 2010 yılında mezun olup Şam'da özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Buraya kadar olan hayatı dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir gençle aynı. Ancak kaderi Suriye'deki savaşla değişti.

O andan itibaren kendine dair tüm gelecek planlarının üzerini çizdi. Artık hayatta kalma savaşı başlamıştı.

Savaşın çıkmasıyla birlikte savaşta zarar gören sivillere yardım etmeye başladı. Ama yardım ettiği gerekçesiyle Esad'ın askerleri tarafından pusuya düşürülerek hapse atıldı. Tam 30 gün altı metrekarelik nemli, böcek dolu bir hücrede yedi kadınla birlikte kaldı. Her gün işkenceye uğradı. Vücuduna elektroşok da verildi, çırılçıplak soyularak taciz edildi.