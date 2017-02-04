Savcı: Ayla Akat Ata, PKK'nın en üst düzey yöneticisi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ekim 2016 günü tutuklanan HDP eski Batman Milletvekili Ayla Akat Ata hakkındaki iddianame tamamlandı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianemede, Ata'nın 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 30- 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İŞTE İDDİANAMEDEKİ ÖNEMLİ AYRINTILAR...

İddianamede, Ayla Akat Ata'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 26 Ekim günü toplanan grup içerisinde gözaltına alındığını belirten savcı, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün bir organı olarak görev yapan Demokratik Toplum Kongresi içinde üst düzey yönetici olduğu konusu ile ilgili ayrıntılı delil ve belgeler elde edildiğini kaydetti. Ata'nın bu dosya kapsamında halen tutuklu olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin DTK'ya tahsis edilen Diyarbakır Belediyesi Konuk Evi'ne birçok sefer giriş çıkış yaptığı ve burada yapılan ortam dinlemesinde DTK'nın işleyişi ve koordinasyonu konusunda yapılan toplantılarda konuşmalarının tespit edildiği ifade edildi.

SAVCI: SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ

Teknik araçlarla yapılan iletişimin tespiti ve aramalarda elde edilen dokümanlara göre Ayla Akat Ata'nın DTK içerisinde etkin rol aldığını ve bu yapıya parasal yardımda bulunduğunun belirlendiğini kaydeden savcı, şüphelinin demokratik özerklik ilanı kararının alındığı toplantı da dahil olmak üzere DTK'da düzenlenen 13 toplantıya katıldığını belirtti. Şüphelinin PKK/KCK terör örgüt yapısı içerisinde yer alan DTK'da, sözcülük, koordinasyon kurulu üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunduğunu belirten savcı, Ata'nın bu eylemiyle silahlı terör örgütünün yapısı içerisinde üst düzey yönetici olduğunu ifade etti. Ata'nın katıldığı etkinliklerde 14 kez 'Terör örgütü propagandası' suçunu işlediğini belirten savcı, şüphelinin bir kez ise '2 bin 911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ettiğini kaydetti. Ata'nın milletvekili olan Faysal Sarıyıldız, Nursel Aydoğan ve Ziya Pir'in tweetlerini paylaşarak propaganda suçu işlediği belirtilen iddianamede, Ata'nın ayrıca PKK terör örgütünün Suriye'deki kadın örgütlenmesi olan YPJ'li iki teröristin ölümüyle ilgili propaganda yaptığı da ifade edildi.