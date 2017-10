Savcı: 'Eşiniz aylardır izin ve raporla işe gelmiyor' deyince ateş etmeye başladı

Korkuteli Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, dün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip Şerife Avcı'nın izin istemine sık izin kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner'e makam odasında tabanca ie 5 el ateş etti. Mermiler Küçüköner'in sol ve sağ akciğeri ile karaciğerine ve sağ el ve sağ ayak bileğine isabet etti. İsabet eden diğer mermiler vücuttan çıkarken, sağ eline isabet eden mermi çekirdeği ise orta parmak kemiğinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A. Kadir Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Küçüöner, göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan tarafından ameliyat edildi.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Yaklaşık 45 dakika süren operasyon ardından yoğun bakıma alınan Savcı Küçüköner, dün saat 23.00 sıralarında uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan Küçüköner'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof.Dr. Erdoğan, şöyle dedi:

"Hastamız bize gelir gelmez ameliyata aldık. Çok kanaması vardı. Mermiler hastamızın sağ, hem de sol akciğerine isabet etmişti. Sağ akciğerdeki yaralanma ameliyat gerektiren kanamalı bir yaraydı. Kanamayı durdurduk. Sol akciğerde delik var. Solunum cihazından ayrıldı ve kendi başına nefes alıp verebiliyor. Yoğun bakımda kontrol altında tutuyoruz."

OLAYI YAKINLARINA ANLATTI

Yoğun bakımda tedavisi süren Savcı Küçüköner'in, gece yakınlarıyla görüşmesine izin verildi. Savcı Küçüköner yakınlarına verdiği bilgide, olayın katip Şerife Avcı'nın izin talebi nedeniyle meydana geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Şerife Avcı sık sık izin ve rapor kullanıyordu. Olay günü de bana rapor getirdi. Ben de kendisine 'Sizinle hiç çalışamayacak mıyız' dedim. Bunun üzerine odamdan çıktı. Birkaç dakika sonra polis eşi Turgut Avcı geldi. Elinde bir torba (poşet) ilaç ve raporla geldi. Masamın üstüne koydu. 'Karım hasta, bunlar da ilaçları' dedi. Ben de 'Yanlış anladınız, tabiki hastadır. Ama burada işler birikti, yetiştiremiyoruz. Eleman lazım, sürekli izin ve raporla aylardır işe gelmiyor' dedim. Bunun üzerine Turgut Avcı silahını çıkarıp ateş etmeye başladı."

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Olayın ardından polis memuru Turgut Avcı ile eşi Şerife Avcı, gözaltına alındı. Şerife Avcı Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, Turgut Avcı ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda geceyi geçirdi. Avcı çifti bugün ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirdi. Polis Avcı'nın tabancası ile olay yerinde bulunan 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 mermiye de el konuldu.

İZZETBEGOVİÇ'İN ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Savcı A. Kadir Küçüköner'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kişisel sayfasında paylaştığı Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e ait bir şiir ise dikkati çekti. Küçüköner'in sayfasında kapakta yer alan şiir şöyle:

'Yıldızlar altından geçmemiz gerek/ Hangi yolu seçersen seç/ Sonunda ölüm var/ Ve her şey bitecek/ Ve sen de öleceksin/ Bu dünya da ölecek/ Bu yüzden başını hep dik tut.'

EMNİYET MÜDÜRÜ KIZILIRMAK DA 'İZİN 'YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Antalya'da, 17 yıl önce de bir emniyet müdürü, izin nedeniyle tartıştığı polis memuru tarafından makam odasında öldürüldü. 2 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat Şube Müdürlüğü'nden görevli polis memuru Halil Türkaslan, İstanbul'da trafik kazası geçiren halasının oğlunu ziyarete gitmek için Şube Müdürü 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Alptekin Kızılırmak'a, çıkan tartışma sonrası 14 el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun saplanan evli ve 2 çocuk babası Kızılırmak, hastanede yaşamını yitirdi. Halil Türkaslan, 30 yıl hapse mahkum edildi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, dün Korkuteli Adliyesi'ndeki makam odasında, polis memuru Turgut Avcı tarafından tabancayla vurulan savcı A. Kadir Küçüköner'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden Başsavcı Solmaz, şöyle konuştu:

"Soruşturmayla ilgili 4 savcı görevlendirdik. Olay yeri incelemesi yapıldı. Çevredeki tüm kameralar incelendi. İfadeler alındı. Raporlar hazırlanıyor. Adli yönle ilgili açıklama, raporlar hazırlandıktan sonra yapılacak. Hastamızı da ziyaret ettik. Her şey çok iyi. Şuuru ve konuşması çok iyi. Olayla ilgili her şeyi hatırlıyor ve anlatıyor. Sağlığı açısından her şey çok iyi. Konuyla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Göğüs, sağ el ve sağ ayak bileğiyle ilgili tedavileri devam ediyor. Bizi görünce yüzü güldü. Savcımızın mesleğindeki ilk görev yeri, ilk kez bizimle çalıştı. Bizi görünce 'Sayın Başsavcım' diyerek ayağa kalkmak istedi. Bu da her şeyin yerinde olduğunu gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu yakından takip ettiğini aktaran Ramazan Solmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Olayı duyduğu andan itibaren yurt dışında olmasına rağmen yakından ilgilendi" dedi.

KAYIP MERMİ ÇEKİRDEĞİ ARANIYOR

Olayın terör uzantısı olup olmadığı yönündeki soru üzerine Solmaz, "Terörizmle ilgili bize de sorular geliyor. Ancak konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay yerinde 5 boş kovan, 4 de mermi çekirdeği bulduk. Şu an 5'inci çekirdeği arıyoruz. Kısa süre içinde raporlar hazırlanacak. O zaman geniş bir açıklama yapacağız" dedi.

KIRIKLAR VAR, AMELİYAT EDİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürecek. Kemik kırıkları var. Yarın ya da daha sonraki gün ortopedi servisinden ameliyat edilecek" dedi.