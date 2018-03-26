Savcı, HDP Milletvekili Özkan'ın cezasının artırılmasını talep etti

HDP'li Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün sonra Muş Belediye Meydanı'nda bir konuşma yaptı. Konuşmada, koruculara yönelik, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz" diyen Burcu Çelik Özkan, 19 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Burcu Çelik Özkan hakkında, 6 Kasım 2017'de görülen karar duruşmasında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarından beraat, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan ise 6 yıl hapis cezası kararı verdi.

Sanık avukatı ve Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Burcu Çelik Özkan, bir önceki celse duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmasının alınmasını istememesi nedeniyle bugün Erzurum'a getirildi. Uçakla jandarmalar eşliğinde Erzurum'a getirilen Burcu Çelik Özkan'ın duruşmasını yakınları, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da takip etti.

Duruşmaya getirilme talebinin kabul edilmesi nedeniyle heyete teşekkür eden Burcu Çelik Özkan, hukukçu ve siyasetçi olarak mağduriyetler yaşadığını söyledi. Anayasa, yasalar, meclis iç tüzüğü kurallarının göz ardı edildiğini ileri süren HDP'li Burcu Çelik Özkan, "Anayasa 83'üncü maddesinde değiştirilen geçici 20'nci maddesi nedeniyle şuan yargılanmaktayım. Dokunulmazlığım sadece bu yargılamaya ilişkin sınırlı olarak kaldırılmıştır. Hakkımda 4 ayrı suçlama bulunmaktadır. Bunların 3'ü katıldığım ileri sürülen taziye ziyaretleridir. Dosyadaki deliller, cezalandırılmama elverişli değildir. Taziyelere katıldığım yönünde somut delil yoktur. Yargıtay 16'nci Ceza Dairesinin verdiği kararda taziye ziyaretleri insani olduğundan suç unsuru sayılmamıştır. Seçilerek göreve geldiğim günden bu yana Türkiye toplumu için biz hiç mi iyi birşey söylemedik, yararlı iş yapmadık? 7 Haziran 2015'de diğer aday arkadaşla birlikte seçim ve sandık güvenliğini yerinde görmek amacıyla Sungu ve Karaağaç beldelerine gittik. Karaağaç'ta sandık başında kaleşnikof silahlarla bekleyen korucular vardı. Bunlar için itirazlarda bulunduk. Köy korucularının şiddetine, hakaret ve küfürlerine maruz kaldık. Silahla elime vurdukları için telefonum düştü kırıldı. Elde ettiğimiz başarı nedeniyle ertesi gün belediye meydanında kutlama yaptık. Konuşmamın bir kısmı manipüle edilerek basına servis edildi. Bir gün önce yaşadığım olayların etkisiyle sinirle, ağır ifadeler kullandığımı belirttim. Ertesi gün basın açıklaması yaparak konuşmam nedeniyle özür diledim. Bireysel olarak hakkımda şikayette bulunan köy korucusu yoktur. Konuşmamdaki 'biz' ifadesinde o an saldırıya uğrayan heyetti kassettim. Herhangi bir örgütün sözcüsü olarak belirtmedim" diye konuştu.

Burcu Çelik Özkan'ın avukatlarından Mehmet Fehim Güneş ise iddianame ve gerekçeli kararda "Biz" olarak terör örgütünün değerlendirilmesini yanlış buldu. Bunun üzerine 2'nci Ceza Dairesi Başkanı "Biz kim?" diye sordu. Avukat Güneş, Burcu Çelik Özkan ve onun yanındaki diğer milletvekilini "Biz" olarak ifade edildiğini söyledi. 2'nci Ceza Dairesi Başkanı "Milletvekillerinin keleş taşıma, yöneltme yetkisi var mı?" dedi.

Duruşma savcısı, sunduğu mütalaada, verilen 6 yıllık hapis cezası için aleyhe istinaf başvurusu olmaması nedeniyle bu şekilde bırakılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, Burcu Çelik Özkan'ın, 'tehdit' suçundan terörle mücadele yasası gereği arttımlar uygulanarak 3 yıldan 7,5 yıla, 'terör örgütü propagandası'ndan 1 yıldan 5 yıla, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten' 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, sanık Burcu Çelik Özkan ve avukatlarının savunmalarını hazırlaması için 9 Nisan'a ertelendi. Tutuklu bulunan HDP'li Burcu Çelik Özkan, duruşma günü yine Erzurum'a getirilecek.