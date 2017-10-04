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Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristlere yardım eden iki kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden iki teröriste yardım ettikleri iddia edilen iki şüpheli tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

  • DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden M.K ile C.Ö isimli şüpheliler adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılıkça sorgulanan şüphelilerden M.K'nin, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından; iki teröristi olay öncesi evinde barındırdığı hususu halen araştırılan, ancak muhtelif tarihlerde örgüt mensuplarını evinde barındırmakla suçlanan şüpheli C.Ö'nün ise "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

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