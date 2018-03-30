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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C üyelerine, saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Murat C, adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C üyelerine, saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Murat C, adliyeye sevk edildi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Murat C'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli avukat, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na çıkarıldı.
 
Şüphelinin burada ifadesinin alınması bekleniyor. 
 
"Kumar oynatan şahıs olarak biliniyor"
 
Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ve terör örgütünün kuryesi Mustafa Koçak aracılığıyla Yayla'ya ulaştırdığı iddiasıyla avukat Murat C hakkında arama kararı çıkarılmıştı.
 
Adresi tespit edilen şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart'ta Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
 
Şüphelinin, benzer eylemlerde lojistik ihtiyaç için kullanıldığı, terör iltisak kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği ve işlettiği kahvehanede kumar oynattığı iddia edildi.

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