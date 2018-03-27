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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili aranan avukat gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C üyelerine, saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği iddiasıyla aranan avukat Murat C gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C üyelerine, saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği iddiasıyla aranan avukat gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmesine" yönelik yürütülen soruşturmada, olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ve terör örgütünün kuryesi Mustafa Koçak aracılığıyla Yayla'ya ulaştırdığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan avukat Murat C'nin adresi tespit edildi.

Şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen Murat C'nin işlemleri sürüyor.

Olay

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilmiş, teröristler Yayla ve Kiraz da polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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