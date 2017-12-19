Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ davasında Mutlu ve Çapkın'ın tahliyesi talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mülkiye' yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Çapkın ve Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatlarının talepleri alındı.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA