FETÖ davasında Mutlu ve Çapkın'ın tahliyesi talep edildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mülkiye' yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Çapkın ve Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi.