FETÖ davasında Mutlu ve Çapkın'ın tahliyesi talep edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mülkiye' yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Çapkın ve Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi.
- AA
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatlarının talepleri alındı.
Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliye edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.
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