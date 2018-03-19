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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada savcı müebbet istedi

Darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan dava son dakika gelişmesi yaşandı

  • İHA
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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada savcı bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
 
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan davada istenen cezalar belli oldu. Mütalaasını açıklayan savcı bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

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