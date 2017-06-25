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"Savcı Selim Kiraz şehit edildiğinde yürümeyenler, DHKP-C marşları ile yürüyorlar"

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığınca, Prof. Dr. Türkan Saylan Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü ile ilgili "Savcı Selim Kiraz şehit edildiğinde yürümeyenler, DHKP-C marşları ile yürüyorlar" diyen Turan, CHP'yi sert bir dille eleştirdi.

Turan,"Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ama biz bu işleri yaparken, gördünüz yürüyüşe başladılar. FETÖ'nün avukatı gibi, DHKP-C'nin marşını hep beraber söyleyerek yürüyemeye başladılar. İstedikleri kadar yürüsünler. Millet burada, millet ne derse o olacak. Millet ne karar verirse, o olacak. Rahmetli Savcımız Selim Kiraz şehit edildikten sonra yürümeyenler, şehitlerimiz için yürümeyenler, kat sayı adaletsizliği gibi belirtilip, birçok hukuksuzluk olduğunda, kapama davası olduğunda yürümeyenler, FETÖ'ye maşalık yapanların yürüyüşünü yapmaları, ancak kendilerini düşürür. Ama fesleğenden iftira siyaseti yapanlardan, kasetten genel başkan olanlardan da ancak onlara kölelik beklenir." dedi.

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