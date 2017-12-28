Savcıdan sanığa: Dağın başını biliyorsun da gözünün önünde FETÖ'yü görmüyorsun

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tutuklu sanık eski kurmay albay Özkan Çağlayan, 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek gizli tanığın kendisine yönelik ifadelerinin iftarı olduğunu ileri sürdü.

Gizli tanığın yıllarca örgütün içinde kaldığını "FETÖ'cü olduğunu ve kişisel hırsı nedeniyle kendilerine iftira attığını" ileri süren Çağlayan, "Terörle mücadelede yer aldım. Araştırmalar yaptım. Ben ettiğim askerlik yeminine her zaman sadık kaldım. Katalog evliliği yapmadım. Harp Akademisi sınavını 4. girişimde kazandım. Darbe girişimini arkadaşımın mesajıyla öğrendim. O sırada sinemadaydım." beyanında bulundu.

"O bilgileri ilkokul seviyesindeki herkes biliyor"

Savcının "Terörle mücadele ettim, araştırmalar ve tespitler yaptım' diyorsun, FETÖ'yle ilgili ne tespitlerin oldu?" sorusuna Çağlayan "Çalışmış olduğum 2. Analiz Değerlendirme Şube Müdürlüğü örgütlerle ilgili tespitler, analizler yapar. Örgüt yurt dışına açılmıştır gibi." yanıtını verdi.

Savcı, "Askeriyedeki yapılanmadan haberin var mıydı? Dağın başındaki bilgileri alıyorsun da gözünün önündekileri görmüyorsun gibi geliyor. FETÖ'yle ilgili içeride dışarıda elde ettiğin somut bilgi neydi, tespitlerin oldu mu?" sorusuna Çağlayan, "Bir kişinin FETÖ'cü olduğuna dair bilgi gelmez. Şu kadar FETÖ'cü okul var diye gelir." yanıtını verdi. Savcı ise sanığa, "O bilgileri ilkokul seviyesindeki herkes biliyor. Uzman birinin daha çok bilmesi gerekiyor. Ben Şırnak Adliyesini bilmem ama İzmir Adliyesini bilirim. Askeriyedeki yapılanmayı gördün mü?" sorusunu yöneltti. Çağlayan da "Yapılanma bilgisi geldi ama kişi bilgisi gelmez." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

İddianameden

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.