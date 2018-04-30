Savcılık, darbe gecesi Dalaman Havalimanı'nda yaşananlarla ilgili olarak kule görevlileri hakkında soruşturma açtı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe gecesi Dalaman Havalimanı'nda yaşanan olayları, 'darbe' suçu kapsamında soruşturmaya karar verdi. Soruşturmadaki bazı ihmallerle ilgili haberlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, dosya üzerine çalışmak üzere dört cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Dosyaya atanan savcılar, o gece havalimanında bulunan pek çok polis, asker ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) görevlisi ile YDA isimli havalimanı yer işletmesi şirketine ait çalışanların ifadelerine başvuruldu. Başsavcılık, genişletilen soruşturma çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara 40'a yakın yeni müzekkere de gönderdi. Gönderilen müzekkerelerden bir kısmının şüphelilerin HTS kayıtlarına, bazılarının da radar ve kule kayıtların ilişkin olduğu öğrenildi.

İZİNLİ OLDUĞU HALDE...

Başsavcılık, darbe gecesi izinli olmasına rağmen Dalaman Havalimanı'nda bulunan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Yılmaz Özkaya'yı dosyaya şüpheli olarak kaydetti. 'Anayasal Düzeni İhlal' ve 'Cumhurbaşkanı'na Suikast' suçlarını içeren aynı maddeler kapsamında Dalaman Askeri Hava Meydan eski Komutanı Albay Murat Selçuk Çol da şüpheli olarak kaydedildi. Dosyadaki diğer şüphelilerin ise, Muğla eski İstihbarat Şube Müdürü Atilla Aksoy, Dalaman Havalimanı Kule görevlileri Muhammed Mustafa Öğüt (ByLock kullanıcısı), Bülent Aldaç, Ömer Arslan ve Semih Akdağ (ByLock kullanıcısı) oldukları öğrenildi.

HELİKOPTERİN SIRRI ASTSUBAYLARDA

Kule'de görevli sivil imam M. Mustafa Öğüt ve kule görevlisi Semih Akdağ Erdoğan'ın uçağını geciktirdi. Kule'deki astsubaylar Bülent Aldaç ile Ömer Arslan'ın da sır üç helikopterle ilgili bilgileri sakladıklarından şüpheleniliyor.

BYLOCK'ÇU İMAM DA ŞÜPHELİ

Şüphelilerden Muğla eski İstihbarat Şube Müdürü Atilla Aksoy'un darbe gecesi Müçteba kod isimli FETÖ imamıyla Eagle'dan görüştüğü saptanmıştı. Mustafa Akyol isimli FETÖ imamı Eagle'dan Aksoy'a, "Görevdeki arkadaşlar gelenlere yardımcı olsunlar. Tiran'ı alacaklar" mesajını gönderdiği belirlenmişti.

DARBECİLER KAMERALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Dalaman Havalimanı'nda darbe gecesi yaşananlarla ilgili şu an Niğde Valisi olan dönemin Dalman Kaymakamı Yılmaz Şimşek'in hazırladığı rapor 19 ay sonra bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'un takibi ile bulunan raporda, o gece Türkiye'nin batısındaki kulelerin radar ve ses kayıtları yer alıyor. 15 Temmuz'dan bir hafta önce pistleri gösteren güvenlik kameralarının yönlerinin değiştirildiği ve kör noktalara sabitlendiği belirtiliyor. O gece havalimanında özel bir jetin motoru çalışır vaziyette beklediği bilgisine de yer veriliyor. Savcı Yavuz, raporda adı geçen dönemin Muğla Valisi ve şu anda Merkez Valisi olarak Ankara'da görev yapan Amir Çiçek'in talimatla ifadesinin alınmasını istedi. Raporda uçuş kulesine zorla girmeye çalışan askeri personelle kule görevlileri arasındaki zorlu mücadele de anlatılıyor. O gece özel bir jetin pistte beklediği ve 16 Temmuz sabahı erken saatlerde Dalaman'dan ayrıldığı, o jette bulunan 3 yabancı uyruklu hakkında tahkikat yapıldığı da belirtildi. Kamera kayıtlarına göre 3 yabancı havalimanından karayolu ile ayrılarak Fethiye istikametine gitti.

(Sabah)