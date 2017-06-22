Savcılık minibüste şortlu kızı darp eden saldırganın serbest bırakılmasına itiraz etti
Savcılık minibüste şortlu kızı darp eden saldırganın serbest bırakılmasına itiraz etti.
- AA
Pendik'te, minibüste şortlu bir kıza saldırdığı iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelinin serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, Pendik'te yolcu olarak bulunduğu minibüste hakaret ve şiddete maruz kaldığını iddia eden M.S'nin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve bu kapsamda tutuklama talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli E.K'nın serbest bırakılmasına itirazda bulundu.
Savcılığın itirazını bir üst mahkeme olan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin karara bağlaması bekleniyor.
Pendik'te 14 Haziran'da yolcu olarak bulunduğu minibüste, bir başka yolcu tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia eden M.S'nin şikayette bulunması üzerine şüpheli E.K hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda yakalanan E.K'nın 17 Haziran'da polis tarafından ifadesi alınmış ve hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince "Vergi Usul Yasası'na muhalefet" suçundan verilen mahkumiyet kararı olduğunun tespiti üzerine serbest bırakılmayarak, Silivri Açık Cezaevi'ne gönderilmişti.
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