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Savcı Evliya Çalışkan'ın aracına saldıran DHKP-C’li teröristler tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de Cumhuriyet Savcısı Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişi tutuklandı

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Sultangazi'de Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de 7 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın aracına düzenlenen saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen terör örgütü DHKP/C üyesi G.K, R.Ö. ve U.G.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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