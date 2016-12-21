Savcı Evliya Çalışkan'ın aracına saldıran DHKP-C’li teröristler tutuklandı
İstanbul Sultangazi'de Cumhuriyet Savcısı Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişi tutuklandı
- AA
Sultangazi'de Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de 7 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın aracına düzenlenen saldırıyla ilgili çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen terör örgütü DHKP/C üyesi G.K, R.Ö. ve U.G.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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