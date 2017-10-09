Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Savcıyı şehit eden terörist tutuklandı

Tunceli'de Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist tutuklandı.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli Ovacık' ta Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun şehit eden, aranırken  Kahramanmaraş' ın  Nurhak ilçesi'nde yaralı olarak yakalanan ( Azad Cüngüş) kod adlı Gürbüz Topçu bugün çıkarıldığı Savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alışveriş merkezinde büyük yangın

Alışveriş merkezinde büyük yangın

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA