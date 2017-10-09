Savcıyı şehit eden terörist tutuklandı
Tunceli'de Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist tutuklandı.
- DHA
Tunceli Ovacık' ta Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun şehit eden, aranırken Kahramanmaraş' ın Nurhak ilçesi'nde yaralı olarak yakalanan ( Azad Cüngüş) kod adlı Gürbüz Topçu bugün çıkarıldığı Savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi
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