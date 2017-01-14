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Savunma Bakanı Işık terörle mücadele gazilerini ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık Ankarada eski GATA yeni Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi gören terörle mücadele gazilerini ziyaret etti.

  • DHA
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Milli Savunma Bakanı Işık El Bab'da, Kayseri saldırısında ve Güneydoğu'da terörle mücadelede yaralanan gazileride ziyaret ederek şunları söyledi: "Sizlerle gurur duyuyoruz vatanımız için çarpışıyorsunuz, vatan size minnettardır" Fethi Sekin'in şehit olduğu izmir saldırısında yaralanan polis memurunu da ziyaret eden ışık, "Sizlerin kahramanlığı büyük bir faciayı önledi, her zaman yanınızdayız. Hükümetimizin desteği ve Milletimizin duası sizlerledir" dedi.
 

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