Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı
Savunma Sanayi Müsteşarlığı savunma alanında yapılan çalışmaları 'İlhamımızı şanlı tarihimizden aldık' sloganı ile anlatan bir film hazırladı.
- AA
Savunma Sanayi Müsteşarlığı savunma alanında yapılan çalışmaları "İlhamımızı şanlı tarihimizden aldık" sloganı ile anlatan bir film hazırladı.
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