Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan döviz hamlesi

Savunma Sanayii Başkanlığı, imzalanmış ve imzalanacak olan sözleşme teminatlarını TL'ye çevirme kararı aldı Savunma Sanayii Başkanlığı, şimdiye dek imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk lirasına çevrileceğini ve yeni imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek teminatların Türk lirası olarak belirleneceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) şimdiye dek imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk lirasına çevrileceği ve yeni imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek teminatların Türk lirası olarak belirleneceği açıklandı.

SSB'den yapılan açıklamada kurumun yerli ve milli savunma sanayinin ve milli ekonominin yanında olan duruşuna atıf yapılarak şu ifadelere yer verildi: Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirasına çevrilmesi ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır.(Gunes.com)