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Savunma Sanayii icra komitesi toplandı. 5 milyar dolarlık 22 proje üzerinde görüşüldü.

Savunma Sanayii icra komitesi toplantısı gündemde yer alan konuları görüşmek ve bunlarla ilgili karar almak amacıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığıyla toplandı. Toplantıda 5 milyar dolarlık 22 proje üzerinde görüşüldü.

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Komite tarafından görüşülen ve alınan kararlar:
 
Milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.
 
Farklı özellikte füze ve akıllı mühimmet sistemleri projeleri.
 
Elektronik karıştırma ve elektronik harp sistemleri projeleri.
 
Çeşitli kalibre ve ebatta bomba atar, tüfek ve tabanca geliştirme ve seri imalat projeleri.
 
Deniz platfarmları ve deniz platformlarından atılabilen füze ve silah sistemlerine ilişkin projeler.
 
Muharip ve genel maksat helikopter modernizasyonu geliştirilmesi ve ilave seri üretimine ilişkin projeler.
 
Tank modernizasyonu seri üretimine ilişkin projeler.
 
Yeni ve ileri versiyon insansız hava araçları sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcutlarının üretim adetlerinin arttırılmasına ilişkin projeler.
 
Milgem İ sınıfı fırkateyn gemi inşa ve preveze sınıfı denizaltı modernizasyonu geliştirilmesi ve üretilmesine ilişkin projelerle ilgili kararlar alınmıştır.
 
 

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