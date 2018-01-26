Savunma Sanayii Müsteşarlığından 'Leopard tankı' açıklaması: Alternatif kaynaklarımız var

Demir, SSM'de düzenlenen Ar-Ge Projeleri Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin kalkınması ve ekonominin gelişmesi için yüksek katma değerli ürün üretilmesi gerektiğine işaret eden Demir, bunun sanayi için çok önemli olduğunu söyledi.

Demir, Leopard tanklarının modernizasyon sürecine yönelik iddialara da değinerek, şunları kaydetti:

"Yüksek katma değerli üretim, ülke olarak istiklal ve istikbalin garantisi, bağımsızlık ve çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmenin anahtarı. Malum dünden beri basında 'Leopard tankları şöyle oldu, böyle oldu...' Soranlara diyoruz ki biz şu anda önümüzde kısıt vesaire olarak getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var, alternatif kaynaklarımız var. O açıdan bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, şunun bunun ambargosuna, tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayisinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da anahtarı, yüksek teknolojiye giden yolda ürünleri geliştirmek ve Ar-Ge yapmak."