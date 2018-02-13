Savunma Sanayii Müsteşarlığından SSİK açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısının ardından gündeme gelen haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Müsteşarlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son günlerde bazı yayın organlarında 31 Ocak'ta gerçekleştirilen SSİK toplantısında, SSM'nin yapısı ve görev alanlarıyla ilgili hususlara dair haberlere yer verildiği ifade edildi.

Bu haberlerin tümünün gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, esas olarak gizli olan SSİK kararları konusunda yapılan basın açıklaması dışında bir bilgiye itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

SSM'nin, 3238 sayılı Kanun ile modern savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması amaçları ile kurulduğuna, SSİK ve SSM'nin görev ve sorumluluk alanlarının ilgili kanunda açıkça belirtildiğine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müsteşarlık görev alanına giren faaliyetlerin daha etkin ve seri bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla Müsteşarlığımız 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanına bağlanmış ve 31 Ocak 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında ilk SSİK toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu toplantıda ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla savunma sanayisi alanında ihtiyaç duyulan konularda kritik önemi haiz kararlar alınmış ve bu kararlarda Müsteşarlığın görev ve yetki alanlarına bir kez daha vurgu yapılarak bir dizi kritik proje SSM tarafından yürütülmek üzere karara bağlanmıştır.

Bu itibarla, bazı yayın organlarında yer verilen gerçek dışı iddia ve haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."