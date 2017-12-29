Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan S-400 açıklaması
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, '1 adeti opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Kontrol tamamen TSK'da bulunacak. Teslimatın, 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor.' açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, "1 adeti opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Kontrol tamamen TSK'da bulunacak. Teslimatın, 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor." açıklamasında bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.