Savunma sanayinin önceliği yerli projeler

Vergi düzenlemelerinden elde edilecek gelirlerle savunmaya ayrılacak kaynağın artması sektörde olumlu değerlendirilirken, ilave kaynağın öncelikle yerli savunma sanayi projeleri ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesinde kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Haluk Bulucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisine ayrılan kaynakla ilgili konsolide bir harcama bilgisi olmamakla birlikte, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1,5-1,7'lik kısmını bu alana ayırdığının tahmin edildiğini söyledi.

Bulucu, buradan hareketle Türkiye'nin savunma sanayisi harcamalarının 14,5 milyar dolar civarında olduğunun söylenebileceğini ifade etti.

Vergi düzenlemeleriyle savunma sanayisine ayrılacak ilave kaynağın yaklaşık 2 milyar dolara karşılık geldiğine dikkati çeken Bulucu, "Bu rakamın ne kadarının savunma sanayisine harcanacağına ve savunma bütçesine ne etki yapacağına ilişkin şu anda net bir şey söylemek güç. Aralık ayında bütçe rakamları netleştiğinde, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yansımalar ortaya çıktığında daha net konuşmak mümkün olabilecek. Bunları görmeden 'Türkiye savunma harcamalarını artırıyor' demek erken olur." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla savunmasını güçlü tutması gerektiğini vurgulayan Bulucu, "Bu coğrafyada yalnızca sulh sever olmamız yeterli olmaz. Evet, kendi topraklarımızda kalmak istiyoruz ama kendi topraklarımızı korumak için de harcama yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede harcadığımız para devede kulak. Öncelik hürriyetimizdir, bunun üzerine sosyal refah ve diğer refah unsurlarını inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başlangıç olarak değerlendirilmeli"

Savunma Sanayisi Araştırmacısı Turan Oguz da yaklaşık 2 milyar dolarlık ilave kaynağın, NATO hedefleri doğrultusunda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yaklaşık 5 milyar dolar artması gereken savunma sanayisi bütçesi açısından bir başlangınç adımı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Bu artışın öncelikle yurt içi ve yurt dışı operasyonlarla beklenenin üzerinde artan savunma ve sarf giderlerini karşılamakta kullanılacağını dile getiren Oguz, şu değerlendirmelerde bulundu: