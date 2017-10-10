Savunma sanayinde yerli ve milli üretim damga vurdu

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği Savunma Sanayii Zirvesi, sektörün önde gelen kamu ve özel kuruluşlarının yanı sıra sanayicileri buluşturdu. Millileşme ve yerlileşme kavramlarının damga vurduğu zirvede konuşan Savunma Sanayi M üsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve çevresindeki olaylar nedeniyle çok güçlü olması gerektiğini ifade etti. Son yıllarda yapılan insansız hava aracı, yerli jet uçağı gibi çalışmalara değinen Tüfekçi, dışa bağımlılığı minimize etmek gerektiğini anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı olan yedek parçaların alımında zorluklar yaşandığını belirten Tüfekçi, "Türk sanayicisi bunları rahatlıkla üretebilir. Bunun için destek hazırlıyoruz" dedi. Savunma sanayisinde yüzde 20 ciro artışı yakalandığını kaydeden Tüfekçi, ihracatın da 1.6 milyar dolara geldiğini dile getirdi. Tüfekçi, şöyle devam etti: "Sadece TSK'yı değil dost ve müttefik ülkeleri de donatmamız lazım. KOBİ'leri yetkin hale getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda KOBİ'lerden çok ilgi var. Proje yağıyor. Firmalara nitelikli ürün ve altyapı kredisi veriyoruz. İhracat kredi mekanizmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor."

YERLİLİK ORANI YÜZDE 65

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise modern savunma sanayisinin geliştirilmesi ve TSK'nın modernizasyonu konusunda son yıllarda önemli mesafeler alındığını vurguladı. Bu noktada en önemli konunun yerli ve milli üretim hedefi olduğunun altını çizen Bahçıvan, şunları anlattı: "KOBİ'lerimiz savunma sanayisinde yenileşme hedefine ulaşmada önemli katkı sağlayacak. Özellikle son yıllarda ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projelerin hayata geçmesi bizi gururlandırıyor. En önemli nokta ise savunma sanayiimizde yerlilik oranının yüzde 65'lerin üzerine çıkmış olması."

SAVAŞ UÇAĞI MOTORU

Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay ise, "Önüne proje konulduğunda Türk özel sektörü yatırımdan kaçınmaz. Tedarik zincirinde rekabet konusunda bir risk var. Bu konuya dikkat etmek lazım. Tedarikçi sistemimizin yapılandırılması gerek. F35 uçakları üzerinde 400'den fazla parçamız bulunuyor. Boeing'e direkt alt yapımcısı olarak yüzlerce parça üretiyoruz. Makina Kimya Endüstrisi ile milli piyade tüfeği projesinde seri üretime başladık. Türkiye'nin en önemli havacılık ve sanayi projesi olan TFX milli savaş uçağının motorunu geliştirme hedefi ile Rolls Royce ile ortak bir şirket kurduk. Bu ortaklıkla 5. nesil savaş uçağı motoru geliştireceğiz" dedi.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİ

Zirveye Türkiye savunma sanayisinin büyük aktörleri Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAİ-TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TEİ- TUSAŞ Motor Sanayi, Makina Kimya Endüstrisi, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Alt Sistemler Dairesi, SSM Ar-Ge Dairesi ve SSM Sanayileşme Dairesi yetkilileri katıldı. Sektörün yerli ve yabancı lider oyuncularının katıldığı zirvede kurumlar İSO üyeleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı buldu.

SEKTÖRÜN ORTA-UZUN STRATEJİYE İHTİYACI VAR

SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz da "Türkiye bölgesel barış konusunda baş aktör. Ancak savaşa karşı olmanız bir şey ifade etmiyor. Bir uçakta motoru nereye, ne zaman koyacağımıza başkası karar veriyorsa, yerlilikten söz edemeyiz. Savunma sanayisinde sorunumuz akıllanmaya başlayan silahlardan daha geç akıllanmamız. Savunmada milli duruş önemli. Türkiye'nin orta ve uzun vadeli Savunma Sanayi Stratejisi'ne ihtiyacı var. Ayrıca kabiliyet envanterimiz eksik. Bu etkinlik, savunma sektöründe uzaya roket göndermek kadar hayati başlangıç" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM GÜVENİLİR"

Amerikan Uzay ve Havacılık Endüstrileri Derneği'nde uzun yıllar Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve bir dönem ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde baş ekonomist olarak çalışan Teal Group Yönetici Direktörü Joel L. Johnson 'Savunma Sanayiinde Gelecek Trendleri' konulu konferanta ezber bozan teknolojilerden bahsetti. Johnson, "Gelecek 10 yılda İHA pazarı daha büyüyecek. Sadece havada değil karada ve denizde de İHA göreceğiz. En büyük sorun makul fiyata İHA bulamamak. Uygun fiyatlı emtialara ihtiyaç var. Yapay zeka konusunda endişeler var" dedi. Türkiye'nin de kendi içinde çok fazla pazar fırsatı barındırdığına da dikkat çeken Johnson, "Türkiye'de savunma sanayi üretiminin yüzde 80'i çözüm ürünleri ve çok güvenilir sistemler" dedi. (Sabah)