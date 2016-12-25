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Savur'da çatışma! 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Mardin'in Savur ilçesi Sürgücü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Savur ilçesi Sürgücü kırsalında jandarma ekiplerinin yol kontrolü ve arama tarama faaliyetleri esnasında bir grup terörist tespit edildi. Operasyonun genişletilmesi üzerine olay yerine çok sayıda komando ve jandarma ekipleri takviye edildi. PKK'lı grubun 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. 

 Savur kırsalında geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

 

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