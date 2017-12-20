Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektri̇k ve Gaz Sayaçları Tami̇r ve Ayar Ücret Tari̇fesi̇ Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 4,6 lira ile 14,8 lira arasında ücret alınacak.
 
Gaz sayaçlarının ayar ve tamiri için ise 9 ile 348,3 lira arasında ücret tahsil edilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA