Sayısal Loto 4 Şubat 2017 çekiliş sonuçları millipiyango.gov.tr sorgulama ekranı

Sayısal Loto 4 Şubat 2017 Cumartesi çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto için geri sayım başladı. Yüzbinlerce kişi Sayısal Loto'da kazandıran numaraları bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilen bir kişi 1.684.833,10 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. 1056. hafta çekilişi yapılacak Sayısal Loto'da kazanan numaraları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA (28 OCAK) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişine göre kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 5, 6, 19, 21, 24 ve 26 oldu.

Milli Piyango’nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi oldu. Talihli kişi Manisa Soma'dan çıktı. 6 bilen 1 kişi 1.684.833,10 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 119 kişi 5.962,10 TL TL, 4 bilen 7.041 kişi 76,35 TL, 3 bilen 138.420 kişi ise 10,85 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21.30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. (Rıdvan Turşak / İHA)

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.