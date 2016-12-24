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Sayısal Loto çekildi (24 Aralık)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

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Bin 50'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 33, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 613 bin 203 lira 24 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 82 kişi 8 bin 285 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 988 kişi 85 lira 85'er kuruş, 3 bilen 117 bin 916 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 632 bin 60 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 688 bin 685 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 943 bin 391 lira 85 kuruş aktarılacak.

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