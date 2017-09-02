2 Eylül 2017 Sayısal Loto sonuçları Sayısal Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin 2 Eylül 2017 sonuçları için nefesler tutuldu. Sayısal Loto oyununda bugün 1086'ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen hiç kimse çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı olan 3 milyon 510 bin 3 lira 16 kuruş bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran numaralar; 14, 36, 39 43, 44 ve 49 oldu.Sayısal Loto oyununda bugün 1086'ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen hiç kimse çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı olan 3 milyon 510 bin 3 lira 16 kuruş bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran numaralar; 14, 36, 39 43, 44 ve 49 oldu. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Eylül 2017 Sayısal Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO 2 EYLÜL 2017 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto’da büyük ikramiye 2 kişiye isabet etti. Ankara Yenimahalle ve İzmir Konak’tan iki kişi, 2.541.721,55 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldular. 5 bilen 148 kişi 4.478,40 TL, 4 bilen 7.956 kişi 63,10 TL, 3 bilen 133.557 kişi ise 10,50 TL değerinde ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO 26 AĞUSTOS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Ankara Balgat’ta bulunan binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda yapıldı ve çıkan numaralar belli oldu.

26 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar: 39 – 43 – 44 – 14 – 49 – 36

Bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3.510.003,16 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. Bu devirle birlikte üst üste ikinci kez devir gerçekleşti. 5 bilen 126 kişi 6.213,85 TL, 4 bilen 7.343 kişi 80,75 TL, 3 bilen 139.259 kişi ise 11,90 TL ikramiye kazandılar.





SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye almak için hak kazanan talihliler içerisinden;

3 bilen talihliler ve 4 bilen talihliler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alabilir.

Çekiliş sonucunda ikramiye almak için hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini ilgili yerlerden almalıdırlar. Bir sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrarlar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için talihlilere ödeme yapılmaz. Çekilişler sonucunda 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Büyük ikramiye tutarı toplamda üç devir gerçekleştirdikten sonra dördüncü hafta içerisinde de verilmez ise, ikramiye tutarı 5 bilen talihliler arasında paylaştırılır.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR NELERDİR?



1086'ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişinde en çok çıkan rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40'tır. Çekilişler sonucunda en az çıkan ve en az ikramiye kazandıran rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45'tir.



SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamazlar. Çekilişe katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş için kupon doldurulurken, işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan kolon iptal edilecekse, kolon altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. İptal kutucuğu işaretlenmeyen kolonlar, makine tarafından oynanmış olarak kabul edilir. Sayısal Loto kuponları aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar meydana gelebilir. Sayısal Loto çekilişleri için bir sınır bulunmaz. İsteyen kişiler istedikleri sayıda kolon doldurarak çekilişe katılım sağlayabilirler.