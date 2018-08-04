Sayısal Loto sonuçları 4 Ağustos 2018 çekilişi mpi.gov.tr MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Sayısal Loto sonuçları 4 Ağustos 2018 çekilişi bugün saat kaçta yapılacak? MPİ Sayısal Loto'da büyük ikramiye 12 milyon TL kim kazandı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi'nce her cumartesi düzenlenen Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 4 Ağustos Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 10 milyon 743 bin TL. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmadı. Yeni düzenlemeye göre devir sınırı kaldırılan ve haftada iki kez çekilen Sayısal Loto, 7 . kez devretti. Bugün yani 4 Ağustos Cumartesi günü 1137. çekiliş, Sayısal Loto sonuçları için yapılacak, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Ayrıntılar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de



4 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Haftanın numaraları çekildikten sonra 1137. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.



SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!



Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.



Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi

kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama

büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.



Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye

tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere

devretmeye devam edecektir.



GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI



1136. haftanın sayıları: 38 - 14 - 47 - 20 - 6 - 4



Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 10 milyon 743 bin 113 lira 17 kuruş ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1136'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 111 kişi 5 bin 189 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 266 kişi 69 lira 55'er kuruş, 3 bilen 110 bin 382 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık





SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.



SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.