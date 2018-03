Schwarzkopf, “İstediğin Sen” kampanyası ile 120. yılında bireyselliği ve kendine güveni kutluyor!

#istediğinsen kampanyası ile Schwarzkopf, 120 yıllık uzmanlığını, herkesin kendini yansıtan stili ile bir araya getirirken, güzelliği yeniden tanımlıyor. Schwarzkopf, dünyaca ünlü markaları Gliss, Palette, Taft ve Got2b ile 120 yıldır saç kategorisinde öncülük ederek bireyselliği ve kendine güveni destekliyor, insanları kendilerinin en iyi halini göstermesi için güçlendiriyor, kişisel ifadeyi ve bununla gelen deneyimleri çok çeşitli topluluklardan sözcüleriyle destekliyor. Schwarzkopf, #istediğinsen kampanyası ile kişiye özgü saç stillerini kutlayarak güzellik anlayışında yepyeni bir sayfa açıyor.

Schwarzkopf,120 yıldır yenilikleriyle kendilerini daha iyi ifade etmeleri için insanları güçlendiriyor. Güçlü marka, saça olan tutkusuyla uzmanlığını yansıtırken güven ve modayla dolu yenilikleriyle de gurur duyuyor. Schwarzkopf’un misyonu, yeniyi ve kendini çeşitli şekilde ifade etmeyi desteklemek. #istediğinsen kampanyası farklı stillerin, anların ve kutlamaların bir yansıması.

Kampanya ile ilgili konuşanHenkel Beauty Care Global Pazarlama Direktörü Marie-Ève Schroeder, “İnsanlar artık klişe güzellik anlayışlarının dışına çıkmak istiyor. Her birey, karakterini kendi bireysel ve otantik yoluyla ifade eder. Schwarzkopf, herkese kendisini en güzel ve her an rahat hissettirecek stilleri sunuyor.” diyor.

#istediğinsen – gerçek insanlar, gerçek görünüm

#istediğinsenmodern ve yenilikçi kampanyaları ve Toni Garrn gibi dünyaca ünlü modelleri, Iamgalla gibi global Schwarzkopf elçilerini ve farklı yaş gruplarından sözcüleri barındırıyor. Ünlü blogger ve stilist Gamze Biran da tüm dünyanın takip ettiği etkinliğe katılarak Türkiye’yi temsil etti.

Armin Morbach, 120. yılında Schwarzkopf için bir ilke imza atıyor: Marka tamamen bireylerden ve doğal güzellikten ilham alıyor. Saç kategorisinde bir öncü olarak Schwarzkopf, saç fotoğrafçılığında modelleri daha doğal yönleriyle öne çıkarmak için fotoğraf düzenlenmesinden kaçınıyor. Yüzlerce üründen oluşan portfolyosu, yeni partnerleri ve hikayeleriyle herkese kendini en iyi şekilde ifade etme şansı tanıyor.