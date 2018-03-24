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Şehidimiz Muratdağı'nın cenazesi Kayseri'ye getirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazesi Kayseri'ye getirildi.

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Hatay'dan askeri uçakla Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, havaalanında ailesi ve yakınları ile askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muratdağı'nın cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin binası morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi, Kalemkırdı Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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