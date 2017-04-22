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Şehidin 10 yaşındaki kardeşine komutandan teselli

Şırnak Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın acı haberiyle yasa boğulan küçük kardeşi 10 yaşındaki Mehmet Kayalı'yı, bir binbaşı kucağına alıp, sarılarak teselli etmeye çalıştı.

  • DHA
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İlk görev yeri olan Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3.5 yıllık Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberiyle üzülen Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne bağlı Şahmaran Mahallesi'ndeki ailesine psikologlar tarafından destek verildi. Ailenin en küçük ve geride kalan tek erkek çocuğu olan 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Kayalı'yı bugün şehit evini ziyaret eden ilçede görevli adı öğrenilemeyen bir binbaşı teselli etti. Binbaşı, kucağına aldığı Mehmet'i bu şekilde uzun süre dolaştırdı, konuşarak üzüntüsünü gidermeye çalıştı. Şehidin bedensel engelli babası Şehmus ve annesi Ayşe Kayalı'ya ise sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit kardeşi Mehmet Kayalı'ya, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen ekip tarafından psikolojik destek verildi.

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