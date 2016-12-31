Şehit Ercan Aydın'ın ailesinin evi yandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, şehit Ercan Aydın'ın ailesine ait evde çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
- AA
Menteş Mahallesi Şehit Ercan Aydın Caddesi'nde şehit Aydın'ın ailesinin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürebildi. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.
EVDEKİ TÜM EŞYALAR YANDI
Şehit babası Mehmet Aydın, evin ilk katında otururken gürültü üzerine dışarı çıktıklarını, yangını gördüklerini ve kendi imkanlarıyla müdahale etmelerine rağmen alevlerin kısa sürede büyüdüğünü söyledi. Aydın, evdeki tüm eşyaların yandığını aktardı.
Şehit annesi Mükerrem Aydın da büyük endişe yaşadıklarını, can kaybı yaşanmamasının tesellileri olduğunu dile getirdi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.
ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLMUŞTU
Şehit er Ercan Aydın, 1995'te Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşmüştü.
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