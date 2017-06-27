Şehidin annesi: Oğlum 'Ben şehit olacağım anne' derdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden düzenlenen havan ve doçka silahlı taciz ateşinde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Oğuzhan Küçük'ün Karaman'daki evinde yas var.

Karaman Vali Vekili Kaya Çelik, Askerlik Şube Başkanı Personel Albay Yurdakul Türmen, Müftü Yardımcısı Ali Abay, ailesine acı haberi vermek için şehidin Merkez Zembilli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada komşularından ailenin merkeze bağlı Zengen köyünde olduğunu öğrenen heyet köye geçti.

Köyde yetkililer şehidin babası Alaattin Küçük, annesi Şerife Küçük ve kız kardeşi Saliha Küçük'e Oğuzhan Küçük'ün şehit olduğu haberini verdi. Haberi aldıktan sonra fenalaşan şehidin annesi ve kızkardeşi ambulansta tedavi altına alındı.

Haberi metanetle karşılayan 7 sene uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 28 Şubat sürecinde askeriyeyle ilişkisi kesildiği öğrenilen baba Alaattin Küçük, eşi ve kızına "Sakin olun, isyan etmeyin" uyarısında bulundu.

Yetkililere oğlunun nasıl şehit olduğunu soran baba Küçük, "Yani oğlum nöbette Kuzey Irak'tan gelen havan mermisi ile mi şehit oldu? Onu orada atana değil attırana bakacaksın. Allah'ın takdiri" dedi.

"Bundan güzel bir şey olabilir mi?"

"Oğlum nöbet yerinde şehit olmuş. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Ben buna üzülmem. Ayıp olmazsa güler oynarım. Silahım olsa havaya 3 el ateş ederim" diyen baba Küçük ailesini sakinleştirmeye çalışarak şunları söyledi:

"Dik durun. İsyan etmeyin. Beni ayakta tutan inanç. Allah'a olan inanç. Vatana olan inanç. 15 Temmuz'da sen gidiyordun şehit olmaya. Ne oldu şimdi? Bir oğlum daha asker. Ben dayanırım ama eşim dayanamaz. Onun getirilmesi lazım. Dün akşam kendisiyle konuştum. Komutanıyla konuştum. 'İzine gönderebilir misiniz' dedim. Bu da şans işte. Nasip. Ben başka şekilde hayatını kaybetmesinden korkuyordum. Bu şekilde hayatını kaybetmesi kadar güzel bir şey yok. Görevi başında şehit olmuş."

"Şehit olacağım anne"

Anne Küçük ise oğluyla sabah ve öğlen telefonla konuştuğunu ve oğlunun "Ben şehit olacağım anne" dediğini söyledi.

Şimdi o hepimizin evladı

Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Yurdakul Türkmen ise aileye sabır dileyerek "Şimdi o bizim kalplerimizde yaşayacak. Ne kadar vatanını, milletini seven bir ailesiniz ki 2 evladınızı aynı anda askere göndermişsiniz. Şimdi o hepimizin evladı. Hepimizin şehidi. Başınız sağ olsun" dedi.

Daha sonra şehit ailesi Karaman'daki evlerine gitti. Şehidin sokağı ve evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Küçük'ün cenazesinin Karaman Şehir Mezarlığı'ndaki askeri şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Ailenin diğer oğulları 27 yaşındaki Mücahit Hamza Küçük'ün de uzman erbaş olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yaptığı kaydedildi.