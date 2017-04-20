Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehidin babası oğlunu tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şehit Azam Güdendede’nin cenazesi dün askeri uçakla Konya’ya getirilerek Musalla Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi bugün mezarlık morgundan alınarak helallik alınmak üzere merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan baba evine, ardından da polislerin omuzunda Konya Şehitliği yanında bulunan namazgaha getirildi. 
 
Şehidin babası Muzaffer Güdendede de başına taktığı polis şapkasıyla şehit oğlunun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Azam Güdendede için öğle namazını müteakip tarihi namazgahta cenaze namazı kılındı. Şehidin omuzlara alınan cenazesi Polis Şehitliğinde dualarla defnedildi. 
 
Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Konya Milletvekilleri Ömer Ünal ile Hüsnüye Erdoğan, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile protokol mensupları, askeri ve sivil erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak’ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA