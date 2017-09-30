Şehit Uzman Çavuş Çağlar'ın katili 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında hain saldırı sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın katilleri jandarma ekiplerinin sıkı takibi ve başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
- İHA
Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyona katılan jandarma birlikleri teröristleri Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında tespit ederek başarılı bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre 26 Eylül tarihinde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından kırsalda sürdürülen sıkı takip neticesinde teröristler Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında tespit edildi. Tespit edilen teröristlere yönelik yapılan başarılı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ve teröristlere ait 5 adet sırt çantasının bulunduğu bildirildi.
Diyarbakır Valiliği operasyonun detaylarını açıkladı
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır ili Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 26 Eylül 2017 Salı günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın şehit edilmesi ve 2 personelin hafif şekilde yaralanması olayı ile ilgili olarak gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde; Diyarbakır ili Lice ilçesi Baharlar köyü Gönen mezrasının 620 metre güneydoğusunda bir grup teröristin bulunduğu yönünde tespitte bulunulmuştur. Anılan terörist grubun etkisiz hale getirilebilmesi maksadıyla, 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 19.10’dan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarıyla destekli olarak icrasına başlanılan operasyon neticesinde; 5 terörist, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet büyük boy araç telsizi, 1 adet el telsizi, 5 adet sırt çantası, 5 adet uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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