PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses’in cenazesi Asri Mezarlık morgundan alınarak sabah Barbaros Mahallesindeki evine getirildi. Cenaze, helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği Sabancı Merkez Camii'ne getirildi.

"Aslanım gitti, şehit oldu"

Şehidin eşi Hicran, kızları Gözde, Gizem, Gamze ve tek oğlu Görkem Gürses gözyaşları içinde tören alanına geldi. Anne Gürses, çocuklarına sarılarak, "Gitti aslanım, aslanım şehit oldu. Baba diye ağlayın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 kızı da annelerine sarılarak, "baba" diye ağlayıp gözyaşlarını tutamadı. Bir süre sonra ise Görkem Gürses annesinin yanına gelip ona sarılınca şehidin eşi, "Oğlum baban şehit oldu, evin resi artık sensin, kardeşlerin sensin. Artık bizim babamız sensin" diye ağıt yakması herkesi ağlattı. Görkem Gürses de önce annesine sarılıp, öptükten sora kız kardeşlerine de tek tek sarılıp onları teskin etmeye çalıştı.

Törene gelen AK Parti Adana Milletvekil Fatma Güldemet Sarı da Hicran Gürses'in elini bir an olsun bırakmayarak onu teskin etmeye çalıştı.

Türk bayrağına sarılı tabut gelince aile ağıtlar yaktı

Öğle namazının kılınmasından sonra ise şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu polislerin omuzlarında alana getirildi. Gürses'in eşi ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Çocuklar tek tek babalarının fotoğrafını ve tabutunu öptü. Hicran Gürses eşinin tabutunu sevip onu öperek onunla vedalaştı. Yakınları Gürses'in çocuklarını ve eşini tabutun üzerinden güçlükle aldı. Gürses'in bazı yakınları baygınlık geçirdi. Bir süre sonra cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Gürses'in naaşı toprağa verilmek üzere Akkapı Mezarlığına götürüldü.

Eşi, Mehmet Gürses'i el sallayarak uğurladı.

Cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, CHP Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, siyasi partilerin il başkanları, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.