Şehir hastanesinde tekstil ürünlerine 'çipli takip'

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen ve kentin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastalara da şifa dağıtan Adana Şehir Hastanesi, son teknolojik cihazlar ve deneyimli kadroyla sunulan sağlık hizmetlerine ek olarak hastanecilik faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor.

Geçen yıl eylül ayında hasta kabulüne başlanan bin 550 yataklı hastane bünyesindeki yaklaşık bin 250 metrekare alanda kurulu olan ve 33 personelle hizmet verilen çamaşırhanede adeta hastalara ve personele otel konforunda hizmet sunuluyor.

Hijyen çipli takiple sağlanıyor

Günlük 15 ton yıkama kapasitesine sahip hastane çamaşırhanesinde çarşaftan, doktor önlüklerine ve ameliyathane örtülerine kadar bütün tekstil ürünleri, çipli takip sayesinde kontrol edilerek hijyen sağlanıyor.

Kirli ve temiz çamaşırların diğer birimlerden izole olarak asansörlerle taşındığı hastanede, çamaşırlar elektronik cihazlardan geçirilerek temizliğe gidiyor.

Son sistem teknolojik cihazlarla yıkama, kurutma ve ütülemenin gerçekleştirdiği hastane çamaşırhanesinde bütün tekstil ürünleri çipli sistem sayesinde takip ediliyor.

Çipli takiple o ürünün en son ne zaman yıkandığı, kaç kez yıkamadan geçirildiği ve hangi birimlerde kullanıldığı gibi bütün bilgiler kayıt altına alınmış oluyor.

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"Bu sistem sayesinde kaliteyi artırıyoruz"

Adana Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede vatandaşlara en kaliteli ve güzel hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Karslıoğlu, bin 250 metrekarelik alanda hizmet verilen çamaşırhanenin de hastanedeki hijyenin sağlanması açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek, ayda ortalama 120 ton çamaşırın son sistem teknolojik cihazlarla yıkandığını ve ütüsünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin birinci sınıf kalitede olduğunu aktaran Karslıoğlu, şöyle devam etti:

"Tekstil ürünleri yıkanması için geldiğinde elektronik turnikeden geçiriliyor. Buradan geçen ürünün kaç kilo olduğu, önlük, çarşaf, yastık kılıfı gibi özelliği belirlenip ardından da yıkamaya götürülüyor. Bütün tekstil ürünlerinde çip var. Bu sistemle çamaşırların takibi gerçekleştiriliyor. Çipli takip, o tekstil ürününün ömrünün ne kadar olduğunu, kaç kez yıkandığını öğrenmek amacıyla kullandığımız sistem. Bu sistem sayesinde hijyeni sağlıyor ve kaliteyi artırıyoruz. "

Çamaşırhanede, ameliyathaneden gelen tekstil ürünleri için ayrı bir birimin bulunduğunu dile getiren Karslıoğlu, burada çalışanların da eldiven, maske kullanarak ürünleri elektronik dedektörden geçirdiğini kaydetti.

Karslıoğlu, elektronik dedektörde ameliyathaneden gelen ürünler arasında kesici, delici alet bulunup bulunmadığının kontrol edildiğini ve buna göre işlemlerin daha titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.

Tedavi amaçlı kullanılan tekstil ürünlerine ek olarak hastane bünyesinde bulunun Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde uzun süreli yatarak tedavi gören hastaların günlük giysilerinin de çamaşırhanede yıkandığını belirten Karslıoğlu, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti.