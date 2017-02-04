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Şehit Aileleri Derneği Başkanından CHP'ye 'evet' çağrısı

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, 3 dönem oyunu CHP’ye verdiğini söyleyerek, CHP’nin referandumda evet oyu kullanmasını istedi.

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Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, HDP'lilerin Kandil'den alacakları talimatlar doğrultusunda 'hayır' oyu kullanacaklarını ifade etti. Kendisinin yıllardır oyunu CHP'ye verdiğini hatırlatan Bayındır, HDP'nin hayır dediği yerde CHP'nin evet dememesi gerektiğini savundu. HDP'nin vatana ihanet içerisinde olduğunu vurgulayan Bayındır, "Oyumu yıllarca CHP’ye verdim. CHP’nin içinde vatanını milletini seven insanların olduğunu biliyor ve inanıyorum. HDP bu vatana ihanet ediyor. İnanıyorum ki CHP’nin içindeki bu vatanseverler hainlerin yanında yer almayacaklar ve referandumda evet diyecekler. Hükumetin terörle mücadelesini destekliyoruz. Taviz verilmeksizin terörle mücadeleye devam edilmesi gerekiyor. Biz de hükumet ve devletimizin yanındayız. CHP'nin de parti olarak PKK'nın çizgisinden uzaklaşarak, devlet ve milletin tarafında olması gerekir" diye konuştu.
  
Gaziantep 224 şehit verdi
 
Bayındır, Kurtuluş Savaşı'ndaki Antep savunmasında 6 binin üzerinde şehit veren Gaziantep'in 1987 yılından bugüne kadar 224 şehit verdiğini söyledi. Bayındır, 2015 yılı Temmuz ayından günümüze ise Gaziantepli 44 şehidin olduğunu kaydetti. Bayındır, Gaziantep'in en çok şehit veren ilçesinin ise 1987 yılından günümüze 102 şehidi ile Şahinbey olduğunu ifade etti. 

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