Şehit aileleri ve gaziler, kendilerine yönelik sözlerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım' sözlerinden dolayı şehit aileleri ve gaziler adına teşekkürlerini iletti.